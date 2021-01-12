(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالدمام و الخبر -فنيين اسنان معمل ( خبره فالسيراميك و اللمنير و الفنيرز) يفضل الحاصلين علي الترخيص الهيئه السعوديه بمرتبات مجزية + سكن + تأمين طبى +تذاكر طيران 8ساعات عمل +يوم اجازة بالاسبوع يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على الايميل التاليtruejobs2012@hotmail.com اوtrue.cv.med@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201004868403(واتساب) 00201124884886(واتساب)مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة su
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب للتوظيف
|التليفون:
|01124884886
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21 عمارات العبور طريق صلاح سالم مصر الجديده- حي مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079733
1 ريال
1 ريال
1 ريال
اتصل
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 جنيه
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال