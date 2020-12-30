عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالدمام و الخبر -فنيين اسنان معمل ( خبره فالسيراميك و اللمنير و الفنيرز) يفضل الحاصلين علي الترخيص الهيئه السعوديه بمرتبات مجزية + سكن + تأمين طبى +تذاكر طيران 8ساعات عمل +يوم اجازة بالاسبوع يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على الايميل التاليtruejobs2012@hotmail.com اوtrue.cv.med@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201004868403(واتساب) 00201124884886(واتساب)مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة su