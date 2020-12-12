(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه لفروعها بالدمام والخبر تمريض ( اناث ) بكالوريوس تمريض خبره بعد البكالوريوس لا تقل عن سنتين ( يفضل الحاصلين علي برومترك والداتا فلو ) بمرتبات مجزيه من 4500 ال 5000 ريال + تأمين طبي + تذاكر طيران + سكن + يوم اجازه في الاسبوع بمرتبات مجزيه+ سكن عائلى او بدل سكن للاطباء + تامين طبى وتذاكر طيران + 8 ساعات عمل ويوم اجازة بالاسبوع + شهر اجازة سنوى مدفوع الاجر يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv.med@gmail.com ا truejobs2012@hotmail.com الاتصال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب للتوظيف
|التليفون:
|01124884886
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21 عمارات العبور طريق صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075948
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
1 جنيه
1 جنيه