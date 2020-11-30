عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 1-اطباء وطبيبات عام اسنان ( Couples) ( يفضل الحاصلين على البرومترك اوالترخيص ويفضل خبرة فى الزراعة والتقويم ) (خبرة لا تقل عن سنتين بعد البكالوريوس) 2- اطباء عام اسنان (خبرة في الزراعة والتقويم ) بمرتبات مجزيه+ سكن عائلى او بدل سكن للاطباء + تامين طبى وتذاكر طيران + 8 ساعات عمل ويوم اجازة بالاسبوع + شهر اجازة سنوى مدفوع الاجريرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv.med@gmail.com ا truejobs2012@hotmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5