عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه لفروعها بالدمام والخبر تمريض (اناث )

اجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه لفروعها بالدمام والخبر تمريض (اناث ) - بكالوريوس تمريض خبره بعد البكالوريوس لا تقل عن سنتين - معهد فنى صحى بعد الثانويه العامه ( يفضل الحاصلين علي برومترك والداتا فلو) بمرتبات مجزيه+ وتأمين طبي +وتذاكر طيران + سكن +يوم أجازه في الاسبوع+ شهر اجازه سنوي يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة علىtruejobs2012@hotmail.com او true.cv.med@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201004868403(واتساب) 00201124884886(واتساب)مع ضرورة كتابة المسمى الوظ