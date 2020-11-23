عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه لفروعها بالدمام والخبر تمريض (اناث )

(فرصة عمل)
|اجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه لفروعها بالدمام والخبر تمريض (اناث ) - بكالوريوس تمريض خبره بعد البكالوريوس لا تقل عن سنتين - معهد فنى صحى بعد الثانويه العامه ( يفضل الحاصلين علي برومترك والداتا فلو) بمرتبات مجزيه+ وتأمين طبي +وتذاكر طيران + سكن +يوم أجازه في الاسبوع+ شهر اجازه سنوي يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة علىtruejobs2012@hotmail.com او true.cv.med@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201004868403(واتساب) 00201124884886(واتساب)مع ضرورة كتابة المسمى الوظ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|21 عمارات العبور صلاح سالم- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073848
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