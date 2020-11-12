عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه لفروعها بالدمام والخبر تمريض (اناث) - بكالوريوس تمريض خبره بعد البكالوريوس لا تقل عن سنتين ( يفضل الحاصلين علي برومترك والداتا فلو) (بمرتبات مجزيه من 4500 الى 5000 ريال)+ وتأمين طبي +وتذاكر طيران + سكن اوبدل سكن للأزواج +يوم أجازه في الاسبوع يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة علىtruejobs2012@hotmail.com او true.cv.med@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201004868403(واتساب) 00201124884886(واتساب)مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة