عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه لفروعها بالدمام والخبر تمريض (ذكور /اناث / couple ) - بكالوريوس تمريض خبره بعد البكالوريوس لا تقل عن سنتين - معهد فنى صحى بعد الثانوي ( يفضل الحاصلين علي برومترك والداتا فلو) بمرتبات مجزيه+ وتأمين طبي +وتذاكر طيران + سكن اوبدل سكن للأزواج +يوم أجازه في الاسبوع+ شهر اجازه سنوي يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة علىtruejobs2012@hotmail.com او true.cv.med@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201004868403(واتساب) 00201124884886(واتساب)م
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تروجوب
التليفون: 01124884886

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العنوان: 21 عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 1/11/2020
رقم الإعلان: 2070996
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عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه

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29/10/2020
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مطلوب دكتوره مقيمه جلديه وممرضات للعمل بالسعوديه

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23/10/2020
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مطلوب فني بصريات للعمل بالسعوديه بمكه المكرمه

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21/10/2020
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عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالدمام و الخبر -فنيين اسنان معمل ( خبره فالسيراميك و اللمنير.
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15/10/2020
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(فرصة عمل)

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12/10/2020
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صورة الاعلان: مطلوب اخصائي اطفال واخصائيه اطفال للعمل بالسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب اخصائي اطفال واخصائيه اطفال للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

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مطلوب للعمل بمكه اخصائي اطفال واخصائيه اطفال براتب مجزي وسكن واقامه وتأمين للاستفسار برجاء التواصل ع.
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11/10/2020
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مطلوب دكتور باطني ودكتوره عيون ودكتوره جلديه للعمل بالسعوديه

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مطلوب للعمل بالسعوديه دكتور باطني ودكتوره عيون ودكتوره جلديه للعمل بالسعوديه براتب مجزي وسكن واقامه .
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10/10/2020
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مطلوب ممرضات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

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مطلوب علي وجه السرعه ممرضات للعمل بالسعوديه يكون معاها معهد او بكالوريوس براتب مجزي وسكن واقامه وتأم.
العنوان:

القاهرة - مصر

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9/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب ممرضات للعمل بالسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب ممرضات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب ممرضات علي وجه السرعه للعمل بالسعوديه براتب مجزي وسكن واقامه وتأمين للتواصل برجاء ارسال السيره.
العنوان:

القاهرة - مصر

5,000 ريال

8/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب دكتوره نساء وتوليد ودكتوره جلديه وممرضات للعمل بالسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب دكتوره نساء وتوليد ودكتوره جلديه وممرضات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب دكتوره نساء وتوليد ودكتوره جلديه وممرضات للعمل بالسعوديه براتب مجزي وسكن واقامه وتأمين للتواصل.
العنوان:

القاهرة - مصر

30 ريال

7/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب ممرضه للعمل بالسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب ممرضه للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

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مطلوب ممرضه للعمل بالسعوديه بالمنطقه الشرقيه بالإحساء براتب مجزي وسكن واقامه للتواصل يرجي ارسال السي.
العنوان:

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4,000 ريال

6/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب صيدلي مصري للعمل بالسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب صيدلي مصري للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب صيدلي مصري للعمل بالسعوديه بمكه المكرمه براتب مجزي وسكن واقامه وتأمين للتفاصيل اكتر برجاء التو.
العنوان:

القاهرة - مصر

5,000 ريال

6/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب طبيب بيطري للعمل بالسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب طبيب بيطري للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب طبيب بيطري علي وجه السرعه للعمل بالسعوديه براتب مجزي وسكن واقامه وتأمين للتواصل برجاء السيره ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

5,000 ريال

5/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب صيدلي للعمل بالسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب صيدلي للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب صيدلي للعمل بالسعوديه فورا المطلوب يكون مجتاز اختبار البرومترك العمل في مكه المكرمه عقد مدت.
العنوان:

القاهرة - مصر

5,000 ريال

5/10/2020
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