(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالرياض اخصائيين تسويق الكتروني اخصائين تسويق الكتروني ( خبره في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي facebook ـ Instagram ـ twitter – youtube ـ مع وجود خبره في الفوتوشوب لا تقل عن سنتين ) بمرتبات مجزيه +يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv2020@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201123667717 - 00201110999023(واتس اب) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب
|التليفون:
|01110999023
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046550
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