عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالرياض اخصائيين تسويق الكتروني اخصائين تسويق الكتروني ( خبره في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي facebook ـ Instagram ـ twitter – youtube ـ مع وجود خبره في الفوتوشوب لا تقل عن سنتين ) بمرتبات مجزيه +يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv2020@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201123667717 - 00201110999023(واتس اب) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject