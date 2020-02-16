عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبرى

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبرى لفروعها بالدمام والخبر 1-أستشاريين واخصائيين نفسيه وعصبيه ( ماجستير سنتين – زماله مصريه – دكتوراه) 2-أخصائيين ومقيمين علاج جذور (ماجستير حديث - ماجستير سنتين ) 3-أخصائيين ومقيمين اسنان أطفال (ماجستير حديث – ماجستير سنتين ) 4-اخصائيين ومقيمين جلديه (ماجستير حديث - ماجستير سنتين) 5-اخصائيين ومقيمين مسالك (ماجستير حديث - ماجستير سنتين) بمرتبات مجزيه + سكن عائلى او بدل سكن للاطباء + تامين طبى وتذاكر طيران + 8 ساعات عمل ويوم اجازة بالاسبوع + شهر اجازة سنوى مدفوع ال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تروجوب للتوظيف الخارجى
التليفون: 01124884886

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العنوان: 21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 18/2/2020
رقم الإعلان: 2053278
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(فرصة عمل)

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عاجل مطلوب لكبري مراكز العلاج الطبيعي بالحجامه بالرياض

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العنوان:

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14/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيبه كبري بالرياض بفرعها السليمانية - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيبه كبري بالرياض بفرعها السليمانية

(مطلوب)

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عاجل مطلوب لمجموعه طبيبه كبري بالرياض بفرعها السليمانية 1-استشارين باطنه عامه (خبره عامه وامراض مزمن.
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