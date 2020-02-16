(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبرى لفروعها بالدمام والخبر 1-أستشاريين واخصائيين نفسيه وعصبيه ( ماجستير سنتين – زماله مصريه – دكتوراه) 2-أخصائيين ومقيمين علاج جذور (ماجستير حديث - ماجستير سنتين ) 3-أخصائيين ومقيمين اسنان أطفال (ماجستير حديث – ماجستير سنتين ) 4-اخصائيين ومقيمين جلديه (ماجستير حديث - ماجستير سنتين) 5-اخصائيين ومقيمين مسالك (ماجستير حديث - ماجستير سنتين) بمرتبات مجزيه + سكن عائلى او بدل سكن للاطباء + تامين طبى وتذاكر طيران + 8 ساعات عمل ويوم اجازة بالاسبوع + شهر اجازة سنوى مدفوع ال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب للتوظيف الخارجى
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053278
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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