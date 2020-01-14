(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لمجموعه طبيبه لفروعها بالدمام والخبر 1-اخصائيين ومقييمين جراحه تجميل (ماجستير حديث-ماجستيرسنتين) 2-اخصائيين ومقييمين نفسيه وعصبيه 3-اخصائيين ومقييمين مسالك 4-اخصائيين ومقييمين انف واذن 5-اخصائييات نساء وتوليد(ماجستير حديث-ماجستير سنتين) 6-اخصائيين ومقييمات اطباء وطبيبات جلديه (ماجستير حديث-ماجستير سنتين) 7-اطباء عام GP خبره في مجال الاشعه 8-اخصائيين ومقييمين علاج الجذور (ماجستيرحديث-ماجستيرسنتين) بمرتبات مجزيه+ سكن عائلى او بدل سكن للاطباء + تامين طبى وتذاكر طيران + 8 ساعات عمل وي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب للتوظيف الخارجى
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048959
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