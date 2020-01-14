عاجل مطلوب لمجموعه طبيبه كبري بالرياض بفرعها السليمانية 1-استشارين باطنه عامه (خبره عامه وامراض مزمنة ) (خبره لاتقل عن 3 سنوات بعد الدكتوراه) 2-اخصائيين باطنه خبره غدد صماء وسكر ماجستير (خبره بعد الماجستير بعد السنتين ) بمرتبات مجزيه+ سكن عائلى او بدل سكن للاطباء + تامين طبى وتذاكر طيران + 8 ساعات عمل ويوم اجازة بالاسبوع + شهر اجازة سنوى مدفوع الاجريرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv.med@gmail.com او truejobs2012@hotmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201004868