(مطلوب)
|عاجل مطلوب لمجموعه شركات كبرى تعمل بمجال الحرسات الامنية والمراقبه لفروعها بمصر والسعودية 1- عدد 10 أفراد أمن 2- عدد 15 مدربين امن 3- عدد 10 فنين تركيب وصيانه و مراقبة كاميرات 4- عدد 10 اخصائى نظم امنيه سيستم وكاميرات يفضل من يجد لدية خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى hr.cv.job2020@gmail.com وسيتم التواصل بالمرشحين المناسبين والمطابقين للشروط مع ضرورى كتابه المسمى الوظيفى فالميل عند الارسال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|jop
|التليفون:
|01151020771
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|القاهره- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058066
4,000 جنيه
3,000 جنيه
1 ريال
2,500 جنيه
180 جنيه