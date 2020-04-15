عاجل مطلوب لمجموعه شركات كبرى تعمل بمجال الحرسات الامنية والمراقبه لفروعها بمصر والسعودية 1- عدد 10 أفراد أمن 2- عدد 15 مدربين امن 3- عدد 10 فنين تركيب وصيانه و مراقبة كاميرات 4- عدد 10 اخصائى نظم امنيه سيستم وكاميرات يفضل من يجد لدية خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى hr.cv.job2020@gmail.com وسيتم التواصل بالمرشحين المناسبين والمطابقين للشروط مع ضرورى كتابه المسمى الوظيفى فالميل عند الارسال