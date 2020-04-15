عاجل مطلوب لمجموعه شركات كبرى تعمل بمجال الحرسات الامنية والمراقبه

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صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه شركات كبرى تعمل بمجال الحرسات الامنية والمراقبه - في القاهرة مصر

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عاجل مطلوب لمجموعه شركات كبرى تعمل بمجال الحرسات الامنية والمراقبه لفروعها بمصر والسعودية 1- عدد 10 أفراد أمن 2- عدد 15 مدربين امن 3- عدد 10 فنين تركيب وصيانه و مراقبة كاميرات 4- عدد 10 اخصائى نظم امنيه سيستم وكاميرات يفضل من يجد لدية خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى hr.cv.job2020@gmail.com وسيتم التواصل بالمرشحين المناسبين والمطابقين للشروط مع ضرورى كتابه المسمى الوظيفى فالميل عند الارسال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: jop
التليفون: 01151020771

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العنوان: القاهره- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/4/2020
رقم الإعلان: 2058066
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