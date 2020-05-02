(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لمجموعة هندسية كبري بالسعودية (مهندسين معماري وميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكة والقصيم ) 1-مهندسين معماري تصميم (خبره لاتقل عن 5 سنوات ) 2-مهندسين ميكانيكا تصميم انظمة مكافحة حريق وتبريد وتكييف (خبره لاتقل عن 5 سنوات )من دفعة 2011 الي 2014 يرجي ارسال السيرة الذاتية مع ارسال صور الشهادات علي الايميل التالي والاتصال من الساعة 9 صباحا الي 5 مساءا علي 01110999023 true.cv.eng@gmail.com مع ضرورة كتابة المسمي الوظيفي في خانة subject
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تروجوب للتوظيف
|التليفون:
|01110999023
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|العنوان:
|21 عمارات العبور طريق صلاح سالم- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|17/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060945
101 ريال
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