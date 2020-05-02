عاجل مطلوب لمجموعة هندسية كبري بالسعودية (مهندسين معماري وميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكة والقصيم ) 1-مهندسين معماري تصميم (خبره لاتقل عن 5 سنوات ) 2-مهندسين ميكانيكا تصميم انظمة مكافحة حريق وتبريد وتكييف (خبره لاتقل عن 5 سنوات )من دفعة 2011 الي 2014 يرجي ارسال السيرة الذاتية مع ارسال صور الشهادات علي الايميل التالي والاتصال من الساعة 9 صباحا الي 5 مساءا علي 01110999023 true.cv.eng@gmail.com مع ضرورة كتابة المسمي الوظيفي في خانة subject