عاجل مطلوب لمجموعة هندسية كبري بالسعودية (مهندسين معماري وميكانيكا تصميم

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب لمجموعة هندسية كبري بالسعودية (مهندسين معماري وميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكة والقصيم ) 1-مهندسين معماري تصميم (خبره لاتقل عن 5 سنوات ) 2-مهندسين ميكانيكا تصميم انظمة مكافحة حريق وتبريد وتكييف (خبره لاتقل عن 5 سنوات )من دفعة 2011 الي 2014 يرجي ارسال السيرة الذاتية مع ارسال صور الشهادات علي الايميل التالي والاتصال من الساعة 9 صباحا الي 5 مساءا علي 01110999023 true.cv.eng@gmail.com مع ضرورة كتابة المسمي الوظيفي في خانة subject
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة تروجوب للتوظيف
التليفون: 01110999023

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 21 عمارات العبور طريق صلاح سالم- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 17/6/2020
رقم الإعلان: 2060945
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