(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لمجموعة مطاعم كبري في السعوديه لفرعها بالرياض والدمام 1.شيفات سخن وبارد 2.شيفات ماكولات غربيه (خبره في المجال لا تقل عن 3سنوات ) بمرتبات مجزيه+ سكن + تامين طبى + 8 ساعات عمل ويوم اجازة بالاسبوع +يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv2020@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201110999023(واتس اب) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب للتوظيف
|التليفون:
|01110999023
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|العنوان:
|12عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048246
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