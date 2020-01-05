عاجل مطلوب لمجموعة مطاعم كبري في السعوديه لفرعها بالرياض والدمام 1.شيفات سخن وبارد 2.شيفات ماكولات غربيه (خبره في المجال لا تقل عن 3سنوات ) بمرتبات مجزيه+ سكن + تامين طبى + 8 ساعات عمل ويوم اجازة بالاسبوع +يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv2020@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201110999023(واتس اب) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject