(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لمجموعة فنادق كبري لفروعه بالرياض موظفين استقبال – مديرين فنادق – مبيعات – مديرين مالى فنادق 1-موظفين استقبال ( خبرة فى مجال الفنادق لا تقل عن سنتين) (لغة انجليزية -لابقة ومظهر جيد) 2-مديرين فنادق :خبرة لا تقل عن 3 الى 5 سنوات ) 3-مندوبين مبيعات خبرة فى مجال السياحة والفنادق (خبرة لا تقل عن 3 سنوات 4-مديرين مالى خبرة بالفنادق :خبرة لا تقل عن 3 سنوات بمرتبات مجزية ويرجي ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة علي والاتصال من 9 الي 5 مسائي علي 00201110999023 true.cv2020@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تروجوب للتوظيف
|التليفون:
|01110999023
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21 عمارات العبور طريق صلاح سالم- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060889
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