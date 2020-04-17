عاجل مطلوب لمجموعة فنادق كبري لفروعه بالرياض موظفين استقبال – مديرين فنادق – مبيعات – مديرين مالى فنادق 1-موظفين استقبال ( خبرة فى مجال الفنادق لا تقل عن سنتين) (لغة انجليزية -لابقة ومظهر جيد) 2-مديرين فنادق :خبرة لا تقل عن 3 الى 5 سنوات ) 3-مندوبين مبيعات خبرة فى مجال السياحة والفنادق (خبرة لا تقل عن 3 سنوات 4-مديرين مالى خبرة بالفنادق :خبرة لا تقل عن 3 سنوات بمرتبات مجزية ويرجي ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة علي والاتصال من 9 الي 5 مسائي علي 00201110999023 true.cv2020@gmail.com