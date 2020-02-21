(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لمجموعة فنادق كبري لفروعها بالرياض والطائف 1-مديرين ادارة مبيعات فندقيه (خبره اكثر من 5 سنوات) 2-مندوبين مبيعات فندقيه (خبره اكثر من5 سنوات) 3-مديرين عموم فنادق 5 نجوم (خبره لا تقل عن 10 سنوات) 4-موظفين استقبال فنادق (خبره لا تقل عن 3 سنوات) 5-مديرين اجنحه فندقيه (خبره لا تقل 5 سنوات) مع العلم انه يوجد مقابلات مع صاحب العمل السعودي يوم الاثنين القادم الموافق 24/2/2020 الساعه 12 ظهرا بمقر المكتب في القاهره 21 عمارات العبورصلاح سالم مصر الجديده امام بانورما اكتوبر فوق مطعم الشبرو
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ترو جوب
|التليفون:
|01123667714
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|العنوان:
|مصر- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053750
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