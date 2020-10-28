عاجل مطلوب لمجموعة فنادق كبري لفروعها بالرياض -موظفين استقبال فنادق (خبره لا تقل عن 3 سنوات) خبره في برنامج (اوبرا للفنادق) والمقابلات بإذن الله يوم الاحد الساعه 12 ص بتاريخ الموافق (2020/11/1) بشركه ترو جوب للتوظيف ٢١ عمارات العبور طريق صلاح سالم مصر الجديده امام بانوراما أكتوبر الدور الثاني بمرتبات مجزيه+ سكن + تامين طبى يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv2020@gmail.com الاتصال من الساعه 9.30 صباحا الي 5.30 مساءا على 00201110999023(واتساب ) 00201123667714(واتساب ) مع ضرورة ك