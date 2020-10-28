(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لمجموعة فنادق كبري لفروعها بالرياض -موظفين استقبال فنادق (خبره لا تقل عن 3 سنوات) خبره في برنامج (اوبرا للفنادق) والمقابلات بإذن الله يوم الاحد الساعه 12 ص بتاريخ الموافق (2020/11/1) بشركه ترو جوب للتوظيف ٢١ عمارات العبور طريق صلاح سالم مصر الجديده امام بانوراما أكتوبر الدور الثاني بمرتبات مجزيه+ سكن + تامين طبى يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv2020@gmail.com الاتصال من الساعه 9.30 صباحا الي 5.30 مساءا على 00201110999023(واتساب ) 00201123667714(واتساب ) مع ضرورة ك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب
|التليفون:
|01110999023
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21 عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070714
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