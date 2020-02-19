(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لمجموعة فنادق كبري لفروعها بالرياض والطائف 1-مديرين ادارة مبيعات فندقيه (خبره اكثر من 5 سنوات) 2-مندوبين مبيعات فندقيه (خبره اكثر من5 سنوات) مع العلم انه يوجد مقابلات مع صاحب العمل السعودي يوم الاثنين القادم الموافق 24/2/2020 الساعه 12 ظهرا بمقر المكتب في القاهره 21 عمارات العبورصلاح سالم مصر الجديده امام بانورما اكتوبر فوق مطعم الشبروي الدورالتاني بمرتبات مجزيه+ سكن + تامين طبى يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv2020@gmail.com الاتصال من الساعه 9.30 صباحا الي 5.3
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ترو جوب للتوظيف الخارجي
|التليفون:
|01123667714
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|العنوان:
|21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|19/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053432
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