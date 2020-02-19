عاجل مطلوب لمجموعة فنادق كبري لفروعها بالرياض والطائف 1-مديرين ادارة مبيعات فندقيه (خبره اكثر من 5 سنوات) 2-مندوبين مبيعات فندقيه (خبره اكثر من5 سنوات) مع العلم انه يوجد مقابلات مع صاحب العمل السعودي يوم الاثنين القادم الموافق 24/2/2020 الساعه 12 ظهرا بمقر المكتب في القاهره 21 عمارات العبورصلاح سالم مصر الجديده امام بانورما اكتوبر فوق مطعم الشبروي الدورالتاني بمرتبات مجزيه+ سكن + تامين طبى يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv2020@gmail.com الاتصال من الساعه 9.30 صباحا الي 5.3