عاجل مطلوب لمجموعة فنادق كبري

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب لمجموعة فنادق كبري لفروعها بالرياض والطائف 1-مديرين عموم فنادق 5 نجوم (خبره لا تقل عن 10 سنوات) 2-مديرين ادارة مبيعات فندقيه (خبره اكثر من 5 سنوات) 3-مديرين اجنحه فندقيه (خبره لا تقل 5 سنوات) 4-مندوبين مبيعات فندقيه (خبره اكثر من5 سنوات) 5-موظفين استقبال فنادق (خبره لا تقل عن 3 سنوات) مع العلم انه يوجد مقابلات مع صاحب العمل السعودي يوم الاثنين القادم الموافق 24/2/2020 الساعه 12 ظهرا بمقر المكتب في القاهره 21 عمارات العبورصلاح سالم مصر الجديده امام بانورما اكتوبر فوق مطعم الشبرو
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ترو جوب للتوظيف الخارجي
التليفون: 01110999023

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العنوان: 21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 17/2/2020
رقم الإعلان: 2053132
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