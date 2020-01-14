(مطلوب)
|عاجل مطلوب لمجموعة فنادق كبرى لفروعها بالرياض و جدة مدير موارد بشريه HR ( خبرة في الفنادق لا تقل عن 3 سنوات) بمرتبات مجزيه + سكن + تأمين طبي ,, يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv2020@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 001110999023 (واتس اب ) ,, 00201123667714 (واتس اب) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب للتوظيف الخارجى
|التليفون:
|01123667714
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|العنوان:
|21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048944
1 جنيه
2,600 ريال
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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