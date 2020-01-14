عاجل مطلوب لمجموعة طبيه كبرى لفروعها بالرياض و جدة مدير موارد بشريه HR

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب لمجموعة طبيه كبرى لفروعها بالرياض و جدة مدير موارد بشريه HR ( خبرة في المجال الطبى مستشفيات او مستوصفات لا تقل عن 3 سنوات) بمرتبات مجزيه + سكن + تأمين طبي ,, يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv2020@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 001110999023 (واتس اب ) ,, 00201123667714 (واتس اب) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تروجوب للتوظيف الخارجى
التليفون: 01123667714

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/1/2020
رقم الإعلان: 2048927
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