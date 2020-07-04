عاجل مطلوب للمملكة العربية السعودية لكبري المستشفيات في مدينة أبها ومجموعة طبيه لفروعها بالرياض وجدة 1-تمريض بكالوريوس (خبره لاتقل عن سنتين بعد التخرج ) 2-معهد تمريض (خبرة لاتقل عن سنتين بعد التخرج ) 3-دبلوم تمريض (خبرة لاتقل عن سنتين ) بمرتبات مجزيه+ سكن مؤمن+ تامين طبى + 8 ساعات عمل ويوم اجازة بالاسبوع + شهر اجازة سنوى يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة علىtruejobs2012@hotmail.com او true.cv.med@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201004868403(واتساب) 00201124884886(وا