عاجل مطلوب لكبري مستشفيات بمدينة أبها تمريض بكالوريوس ( خبره في العناية المركزة ICU – عناية الأطفال الحضانات PICU – والطؤاريER ) خبره لاتقل عن 3 سنوات بعد البكالوريوس يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة علىtruejobs2012@hotmail.com او true.cv.med@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201004868403(واتساب) 00201124884886(واتساب)مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة subject