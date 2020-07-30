(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لكبري مستشفيات بمدينة أبها تمريض بكالوريوس ( خبره في العناية المركزة ICU – عناية الأطفال الحضانات PICU – والطؤاريER ) خبره لاتقل عن 3 سنوات بعد البكالوريوس يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة علىtruejobs2012@hotmail.com او true.cv.med@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201004868403(واتساب) 00201124884886(واتساب)مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة subject
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064082
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 ريال
1 جنيه
1 جنيه
3,000 دينار