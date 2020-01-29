(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لكبري مستشفيات بالكويت 1- اخصائيات جلديه و تجميل (ماجستير خبره لاتقل عن سنه 2- طبيبات نسا و توليد (دكتوراه حديثه – ماجستيرخبره لا تقل عن سنه) 3- استشارين جهاز هضمي(دكتوراه خبره لا تقل عن 3 سنوات) 4- استشارين عظام (دكتوراه خبره لا تقل عن 3 سنوات) عقد لوكم 5- اطباء جراجه تجميل (دكتوراه حديثه – ماجستير خبره لاتقل عن سنه) 6- استشاريين تخدير (دكتوراه خبره لا تقل عن 3 سنوات) 7- استشاريين اشعه ( دكتوراه خبره لا تقل عن 3 سنوات) بمرتبات مجزيه+ سك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ترو جوب للتوظيف للخارج
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2020
|رقم الإعلان:
|2051026
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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