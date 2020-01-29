عاجل مطلوب لكبري مستشفيات بالكويت 1- اخصائيات جلديه و تجميل (ماجستير خبره لاتقل عن سنه 2- طبيبات نسا و توليد (دكتوراه حديثه – ماجستيرخبره لا تقل عن سنه) 3- استشارين جهاز هضمي(دكتوراه خبره لا تقل عن 3 سنوات) 4- استشارين عظام (دكتوراه خبره لا تقل عن 3 سنوات) عقد لوكم 5- اطباء جراجه تجميل (دكتوراه حديثه – ماجستير خبره لاتقل عن سنه) 6- استشاريين تخدير (دكتوراه خبره لا تقل عن 3 سنوات) 7- استشاريين اشعه ( دكتوراه خبره لا تقل عن 3 سنوات) بمرتبات مجزيه+ سك