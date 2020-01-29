عاجل مطلوب لكبري مستشفيات بالكويت

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب لكبري مستشفيات بالكويت 1- اخصائيات جلديه و تجميل (ماجستير خبره لاتقل عن سنه 2- طبيبات نسا و توليد (دكتوراه حديثه – ماجستيرخبره لا تقل عن سنه) 3- استشارين جهاز هضمي(دكتوراه خبره لا تقل عن 3 سنوات) 4- استشارين عظام (دكتوراه خبره لا تقل عن 3 سنوات) عقد لوكم 5- اطباء جراجه تجميل (دكتوراه حديثه – ماجستير خبره لاتقل عن سنه) 6- استشاريين تخدير (دكتوراه خبره لا تقل عن 3 سنوات) 7- استشاريين اشعه ( دكتوراه خبره لا تقل عن 3 سنوات) بمرتبات مجزيه+ سك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ترو جوب للتوظيف للخارج
التليفون: 01124884886

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/1/2020
رقم الإعلان: 2051026
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عاجل مطلوب لكبري مراكز العلاج الطبيعي بالحجامه بالرياض

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عاجل مطلوب لكبري مراكز العلاج الطبيعي بالحجامه بالرياض 1-اخصائيين علاج طبيعي ( خبره بالحجامه ) 2-ا.
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29/1/2020
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عاجل مطلوب لكبرى المجموعات الطبيه لفروعها بالرياض والدمام والمدينه اطباء

(فرصة عمل)

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القاهرة - مصر

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27/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لكبري مراكز العلاج الطبيعي بالحجامه بالرياض - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبري مراكز العلاج الطبيعي بالحجامه بالرياض

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبري مراكز العلاج الطبيعي بالحجامه بالرياض اخصائيين تمريض (ذكور) (خبره بالحجامه ) بمرتبا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب اطباء لكبري المستشفيات بالكويت - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب اطباء لكبري المستشفيات بالكويت

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب اطباء لكبري المستشفيات بالكويت اطباء استشارين(دكتوراه 5 سنوات) -أخصائي اول(دكتوراه حديث ).
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

25/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لكبري مستشفيات الكويت - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبري مستشفيات الكويت

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبري مستشفيات الكويت 1- استشارين باطنه (خبره لا تقل عن 3 سنوات بعد الدكتوراه ) 2- استش.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: أخصائي تخاطب خبره 15 سنه مابين مصر والخليج - في القاهرة مصر

أخصائي تخاطب خبره 15 سنه مابين مصر والخليج

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أخصائي تخاطب خبره 15 سنه في المجال مابين مصر والسعودية ( خمس سنوات في مصر و 10 سنوات في السعودية ) و.
العنوان:

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21/1/2020
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صورة الاعلان: مطلوب اخصائية اشعة - في القاهرة مصر

مطلوب اخصائية اشعة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمستشفى بالطائف بالمملكة العربية السعودية أخصائيات اشعة خبرة سنتين بعد الماجستير ترسل السيرة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

111,111 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لكبري مراكز العلاج الطبيعي بالحجامه بالرياض - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبري مراكز العلاج الطبيعي بالحجامه بالرياض

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبري مراكز العلاج الطبيعي بالحجامه بالرياض 1-اخصائيين علاج طبيعي ( خبره بالحجامه ) 2-ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

18/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيبه لفروعها بالدمام والخبر - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيبه لفروعها بالدمام والخبر

(فرصة عمل)

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عاجل مطلوب لمجموعه طبيبه لفروعها بالدمام والخبر 1-اخصائيين ومقييمين جراحه تجميل (ماجستير حديث-ماجستي.
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1 جنيه

14/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيبه كبري بالرياض بفرعها السليمانية - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيبه كبري بالرياض بفرعها السليمانية

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيبه كبري بالرياض بفرعها السليمانية 1-استشارين باطنه عامه (خبره عامه وامراض مزمن.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

14/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب اطباء لكبري المستشفيات بالكويت - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب اطباء لكبري المستشفيات بالكويت

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب اطباء لكبري المستشفيات بالكويت اطباء استشارين(دكتوراه 5 سنوات) -أخصائي اول(دكتوراه حديث ).
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

13/1/2020
صورة الاعلان: السفر الي السعوديه - في القاهرة مصر

السفر الي السعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل لدي دار رعاية مسنين تابعه لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالسعودية:- #تفويض #اخصائين (.
العنوان:

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4,500 ريال

13/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لكبري المستشفيات بالكويت - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبري المستشفيات بالكويت

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبري المستشفيات بالكويت اطباء استشارين(دكتوراه 5 سنوات) -أخصائي اول(دكتوراه حديث ) – أخص.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

13/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائي قلب - في القاهرة مصر

مطلوب اخصائي قلب

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجـل لمجموعة مستشفيات بمدينة جـدة فى المملكة العربية السعودية أخصائى قلب ** بشرط خبرة لاتقل عن سنتي.
العنوان:

القاهرة - مصر

111,111 ريال

13/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب استشاري اطفال - في القاهرة مصر

مطلوب استشاري اطفال

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجـل لمجموعة مستشفيات بمدينة جـدة فى المملكة العربية السعودية استشارى أطفال خبرة فى الحضانات مهم جد.
العنوان:

القاهرة - مصر

111,111 ريال

12/1/2020
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