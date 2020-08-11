عاجل مطلوب لكبري مستشفيات الكويت 1-استشاريات واخصائيات ومقيمات نساء وتوليد (دكتوراه – ماجستير خبره لاتقل عن سنه بعد الماجستير) 2-استشارين واخصائين اشعه (دكتوراة-ماجستير خبرة لا تقل عن سنة بعد الماجستير) 3-استشارين تخدير (خبرة بعد الدكتوراة لا تقل عن 3 سنوات ) 4-استشارين تركيبات اسنان (دكتوراة حديثة- او خبرة بعد الدكتوراة لا تقل عن 3 سنوات) 5-استشارين جهاز هضمي (خبرة بعد الدكتوراةلا تقل عن 3 سنوات) 6-استشاريات واخصائيات ومقيمات جلديه (دكتوراه-ماجستير خبره لا تقل عن سنه بعد ماجستير) بمرتبات مجزي