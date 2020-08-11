(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لكبري مستشفيات الكويت 1-استشاريات واخصائيات ومقيمات نساء وتوليد (دكتوراه – ماجستير خبره لاتقل عن سنه بعد الماجستير) 2-استشارين واخصائين اشعه (دكتوراة-ماجستير خبرة لا تقل عن سنة بعد الماجستير) 3-استشارين تخدير (خبرة بعد الدكتوراة لا تقل عن 3 سنوات ) 4-استشارين تركيبات اسنان (دكتوراة حديثة- او خبرة بعد الدكتوراة لا تقل عن 3 سنوات) 5-استشارين جهاز هضمي (خبرة بعد الدكتوراةلا تقل عن 3 سنوات) 6-استشاريات واخصائيات ومقيمات جلديه (دكتوراه-ماجستير خبره لا تقل عن سنه بعد ماجستير) بمرتبات مجزي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب
|التليفون:
|00201124884886
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|العنوان:
|21 عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- أشيقر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 دينار
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064691
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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