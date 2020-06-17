عاجل مطلوب لكبري مستشفيات الكويت 1-استشارين واخصائين جراحه تجميل (خبره بعد الدكتوراه لاتقل عن 3 سنوات- ماجستير خبرة لا تقل عن سنه بعد الماجستير) 2-استشاريات واخصائيات ومقيمات نساء وتوليد (دكتوراه – ماجستير خبره لاتقل عن سنه بعد الماجستير) 3-استشارين واخصائين اشعه (دكتوراة-ماجستير خبرة لا تقل عن سنة بعد الماجستير) 4-استشارين تخدير (خبرة بعد الدكتوراة لا تقل عن 3 سنوات ) 5-استشارين تركيبات اسنان (دكتوراة حديثة- او خبرة بعد الدكتوراة لا تقل عن 3 سنوات) 6-استشارين جهاز هضمي (خبرة بعد الدكتوراةلا ت