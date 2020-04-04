عاجل مطلوب لكبري مستشفيات الكويت

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تفاصيل الإعلان
1-استشارين جراحه تجميل (خبره بعد الدكتوراه لاتقل عن 3 سنوات- ماجستير خبلرة لا تقل عن سنه بعد الماجستير) 2-استشاريات واخصائيات ومقيمات نساء وتوليد (دكتوراه – ماجستير خبره لاتقل عن سنه بعد الماجستير) 3-استشارين واخصائين اشعه (دكتوراة-ماجستير خبرة لا تقل عن سنة بعد الماجستير) 4-استشارين تخدير (خبرة بعد الدكتوراة لا تقل عن 3 سنوات ) 5-استشارين تركيبات اسنان (دكتوراة حديثة- او خبرة بعد الدكتوراة لا تقل عن 3 سنوات) 6-استشارين جهاز هضمي (خبرة بعد الدكتوراةلا تقل عن 3
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تروجوب
التليفون: 01151020771

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العنوان: عمارات العبور- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 دينار
تاريخ الإعلان: 22/5/2020
رقم الإعلان: 2059792
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