عاجل مطلوب لكبري مستشفيات الكويت

(فرصة عمل)
|1-استشارين جراحه تجميل (خبره بعد الدكتوراه لاتقل عن 3 سنوات- ماجستير خبلرة لا تقل عن سنه بعد الماجستير) 2-استشاريات واخصائيات ومقيمات نساء وتوليد (دكتوراه – ماجستير خبره لاتقل عن سنه بعد الماجستير) 3-استشارين واخصائين اشعه (دكتوراة-ماجستير خبرة لا تقل عن سنة بعد الماجستير) 4-استشارين تخدير (خبرة بعد الدكتوراة لا تقل عن 3 سنوات ) 5-استشارين تركيبات اسنان (دكتوراة حديثة- او خبرة بعد الدكتوراة لا تقل عن 3 سنوات) 6-استشارين جهاز هضمي (خبرة بعد الدكتوراةلا تقل عن 3
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|عمارات العبور- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 دينار
|تاريخ الإعلان:
|22/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059792
1 ريال
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4,000 ريال
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