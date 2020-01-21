عاجل مطلوب لكبري مستشفيات الكويت 1- استشارين باطنه (خبره لا تقل عن 3 سنوات بعد الدكتوراه ) 2- استشاريات و اخصائيات و مقيمات نسا و توليد ( دكتوراه / ماجستير خبره لا تقل عن سنة بعد الماجستير ) 3- استشاريات و اخصائيات و مقيمات جلديه (دكتوراه / ماجستير خبره لا تقل عن سنة بعد الماجستير ) بمرتبات مجزيه+ سكن عائلى او بدل سكن للاطباء + تامين طبى وتذاكر طيران + 8 ساعات عمل ويوم اجازة بالاسبوع + شهر اجازة سنوى مدفوع الاجريرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv.med@gmail.com او truejobs201