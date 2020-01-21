(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لكبري مستشفيات الكويت 1- استشارين باطنه (خبره لا تقل عن 3 سنوات بعد الدكتوراه ) 2- استشاريات و اخصائيات و مقيمات نسا و توليد ( دكتوراه / ماجستير خبره لا تقل عن سنة بعد الماجستير ) 3- استشاريات و اخصائيات و مقيمات جلديه (دكتوراه / ماجستير خبره لا تقل عن سنة بعد الماجستير ) بمرتبات مجزيه+ سكن عائلى او بدل سكن للاطباء + تامين طبى وتذاكر طيران + 8 ساعات عمل ويوم اجازة بالاسبوع + شهر اجازة سنوى مدفوع الاجريرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv.med@gmail.com او truejobs201
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب للتوظيف الخارجى
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050225
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