عاجل مطلوب لكبري مستشفيات الكويت

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب لكبري مستشفيات الكويت 1- استشارين باطنه (خبره لا تقل عن 3 سنوات بعد الدكتوراه ) 2- استشاريات و اخصائيات و مقيمات نسا و توليد ( دكتوراه / ماجستير خبره لا تقل عن سنة بعد الماجستير ) 3- استشاريات و اخصائيات و مقيمات جلديه (دكتوراه / ماجستير خبره لا تقل عن سنة بعد الماجستير ) بمرتبات مجزيه+ سكن عائلى او بدل سكن للاطباء + تامين طبى وتذاكر طيران + 8 ساعات عمل ويوم اجازة بالاسبوع + شهر اجازة سنوى مدفوع الاجريرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv.med@gmail.com او truejobs201
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تروجوب للتوظيف الخارجى
التليفون: 01124884886

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/1/2020
رقم الإعلان: 2050225
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