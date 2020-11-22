(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لكبري مستشفيات السعوديه بمدينه ابها - اخصائي اول جلديه ( دكتوراه ) وله خبره في الليزر والتجميل - اخصائيه اولي ( دكتوراه ) او اخصائيه ( ماجستير ) جلديه وليزر وتجميل - اخصائيه اولي ( دكتوراه ) جراحه تجميل وعلاج حروق / - مرمزين - ( استشاري ) عنايه مركزه ( دكتوراه ) عنايه وليس تخدير - اخصائي اول ( دكتوراه ) امراض عصبيه - اخصائيين ومقيمين عنايه مركزه ( ماجستير ) / - اخصائيه اولي طب نفسي ( دكتوراه ) - اخصائي اول او استشاري تخدير ( دكتوراه ) محاضر او استاذ مساعد - اخصائي اول ط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|21 عمارات العبور صلاح سالم- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073715
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