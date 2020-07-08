عاجل مطلوب لكبري مستشفيات السعودية بمدينة أبها

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب لكبري مستشفيات السعودية بمدينة أبها 1-استشاريين واخصائيين ومقيمين عنايه مركزه (دكتوراه / ماجستير عنايه مركزه ) 2-استشاريين و اخصائيين ومقيمين جلدية ( يوجد خبره في الليزر والتجميل ) 3-استشاريين او اخصائيات جراحه تجميل وعلاج الحروق 4-استشاريين اواخصائى اول امراض عصبية (دكتوراه حديثه ) 5-اخصائيين عناية مركزه قلب 6-استشاريين واخصائى اول واخصائين طب طواري (دكتوراه حديثه /ماجستير ) 7-استشاريين أو اخصائى اول تخدير( دكتوراه تخدير ) 8- ممرضات (ماجستير – بكالريوس - عهد – دبلوم ) يرجى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة تروجوب للتوظيف
التليفون: 01124884886

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العنوان: مدينه نصر القاهره- الرياض
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 دولار
تاريخ الإعلان: 12/8/2020
رقم الإعلان: 2064898
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