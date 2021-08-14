عاجل مطلوب لكبري مراكز العلاج الطبيعي والحجامه بالرياض 📢

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب لكبري مراكز العلاج الطبيعي والحجامه بالرياض 📢 _ أخصائيين تمريض يفضل خبره بمجال العلاج الطبيعي 👩🏻‍🔬 (يشترط خبره ٣ سنوات بعد البكالوريوس) برجاء ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبره علي الايميل التالي : 📩 TRUEJOBC@GMAIL.COM 00201004868403 📞 00201124884886 📞 مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال subject 👍
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: true jop
التليفون: 01124884886

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 21ج عمارات العبور طريق صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/8/2021
رقم الإعلان: 2103067
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صورة الاعلان: مطلوب 2 صيدلي خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب 2 صيدلي خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 صيدلي خبره للعمل لدي مجموعة راقية بمكة المكرمة قريبة من ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

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10/7/2021
صورة الاعلان: حجز الداتا فلو وبرومترك - في القاهرة مصر

حجز الداتا فلو وبرومترك

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعـلن شـركـة تـرو جـوب للموارد البشرية والتوظيف شركه مصريه سعودية مرخصة من القوى العاملة خبره اك.
العنوان:

القاهرة - مصر

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