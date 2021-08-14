(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لكبري مراكز العلاج الطبيعي والحجامه بالرياض 📢 _ أخصائيين تمريض يفضل خبره بمجال العلاج الطبيعي 👩🏻🔬 (يشترط خبره ٣ سنوات بعد البكالوريوس) برجاء ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبره علي الايميل التالي : 📩 TRUEJOBC@GMAIL.COM 00201004868403 📞 00201124884886 📞 مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال subject 👍
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|true jop
|التليفون:
|01124884886
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21ج عمارات العبور طريق صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103067
4,000 ريال
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3,500 ريال
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3,000 ريال
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10,000 جنيه