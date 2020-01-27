(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لكبري مراكز العلاج الطبيعي بالحجامه بالرياض 1-اخصائيين علاج طبيعي ( خبره بالحجامه ) 2-اخصائيين تمريض (ذكور) (خبره بالحجامه ) بمرتبات مجزيه + سكن + تامين طبى + 8 ساعات عمل ويوم اجازة بالاسبوع + شهر اجازة سنوى مدفوع الاجر يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv.med@gmail.com او truejobs2012@hotmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201004868403(واتساب) 00201124884886مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ترو جوب للتوظيف
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|مصر- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|29/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050916
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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