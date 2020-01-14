عاجل مطلوب لكبري مراكز العلاج الطبيعي بالحجامه بالرياض 1-اخصائيين علاج طبيعي ( خبره بالحجامه ) 2-اخصائيين تمريض (ذكور) (خبره بالحجامه ) بمرتبات مجزيه + سكن + تامين طبى + 8 ساعات عمل ويوم اجازة بالاسبوع + شهر اجازة سنوى مدفوع الاجر يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv.med@gmail.com او truejobs2012@hotmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201004868403(واتساب) 00201124884886مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject