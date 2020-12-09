(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لكبري شركات المقاولات بالرياض مندوبين مبيعات خبره لا تقل عن ( 2 - 3 سنوات ) لجذب المشاريع مع وجود خلفيه بمجال التكيف والتبريد مهندسين ( ميكانيكا - كهرباء ) خبره في التكيف والتبريد والرسم حسب الاحمال والقدرات والمواصفات خبره لا تقل عن ( 2 الي 3 سنوات ) يفضل من لديه خبره في شركات التكيف والتبريد يرجي ارسال السيره الذاتيه وشهادات الخبره علي الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا TREU.CV2020@GMAIL.COM 01123667714 – 01004868403 مع ضروره كتابه المسمي الوظيفي في خانه ال Subject
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب للتوظيف
|التليفون:
|01123667714
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|العنوان:
|21 عمارات العبور طريق صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076496
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