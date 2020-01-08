عاجل مطلوب لكبري المستشفيات والمراكز الطبيه في السعوديه والكويت اطباء استشارين(دكتوراه 5 سنوات) -أخصائي اول(دكتوراه حديث –زماله مصريه ) – أخصائين(ماجستير سنتين ) – اطباء مقيمين (ماجستير حديث ) 1- انف وإذن وحنجره 2- امراض نفسيه و عصبيه 3 - عيون ( رمد )( يفضل من لديه خبره في عمليات الحول واليزك) 4 - جلديه وليزر وتجميل 5 - باطنه 6 - اطباء جراحه تجميل 7 - جهاز هضمي 8 - تخدير 9 - اشعه 10 - عظام 11 - نسا وتوليد 12 - طب طوارئ(master emergency or intensive care) 13 - قلب ويفضل من يجيد عمل القسطرة التشخي