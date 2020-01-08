(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لكبري المستشفيات والمراكز الطبيه في السعوديه والكويت اطباء استشارين(دكتوراه 5 سنوات) -أخصائي اول(دكتوراه حديث –زماله مصريه ) – أخصائين(ماجستير سنتين ) – اطباء مقيمين (ماجستير حديث ) 1- انف وإذن وحنجره 2- امراض نفسيه و عصبيه 3 - عيون ( رمد )( يفضل من لديه خبره في عمليات الحول واليزك) 4 - جلديه وليزر وتجميل 5 - باطنه 6 - اطباء جراحه تجميل 7 - جهاز هضمي 8 - تخدير 9 - اشعه 10 - عظام 11 - نسا وتوليد 12 - طب طوارئ(master emergency or intensive care) 13 - قلب ويفضل من يجيد عمل القسطرة التشخي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب للتوظيف
|التليفون:
|01124884886
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048215
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
1 ريال
111,111 ريال
111,111 ريال
111,111 ريال
اتصل
1 جنيه
1 ريال
اتصل
اتصل
1 ريال
30,000 ريال
اتصل
1 ريال
111,111 جنيه
اتصل