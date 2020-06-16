(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لكبري المستشفيات والمجموعات الطبيه لفروعها بمدينه الاحساء تمريض :(خبره لاتقل عن سنتين بعد بكالوريوس) تمريض: (معهد فوق متوسط / تمريض دبلوم معهد فنى صحى ) يفضل من لديهم شهاده التصنيف التخصصات السعودية بمرتبات مجزيه+ سكن مؤمن+ تامين طبى + 8 ساعات عمل ويوم اجازة بالاسبوع + شهر اجازة سنوى يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على truejobs2012@hotmail.com /true.cv.med@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201004868403(واتساب) 00201124884886(واتساب)مع ضرورة كتابة المسم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ترو جوب
|التليفون:
|01124884886
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21عمارات العبور- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060890
1 جنيه
3,000 دينار
1 ريال