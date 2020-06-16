عاجل مطلوب لكبري المستشفيات والمجموعات الطبيه لفروعها بمدينه الاحساء تمريض :(خبره لاتقل عن سنتين بعد بكالوريوس) تمريض: (معهد فوق متوسط / تمريض دبلوم معهد فنى صحى ) يفضل من لديهم شهاده التصنيف التخصصات السعودية بمرتبات مجزيه+ سكن مؤمن+ تامين طبى + 8 ساعات عمل ويوم اجازة بالاسبوع + شهر اجازة سنوى يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على truejobs2012@hotmail.com /true.cv.med@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201004868403(واتساب) 00201124884886(واتساب)مع ضرورة كتابة المسم