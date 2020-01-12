عاجل مطلوب لكبري المستشفيات بالكويت اطباء استشارين(دكتوراه 5 سنوات) -أخصائي اول (دكتوراه حديث ) – أخصائين(ماجستير 5 سنوات ) – اطباء مقيمين (ماجستير حديث خبره بعد الماجستير لاتقل عن سنه ) 1- انف وإذن وحنجره 2 - عيون ( رمد ) ( يفضل من لديه خبره في عمليات الحول واليزك) 3– طبيبات جلديه وليزر وتجميل4- باطنه 5- اطباء جراحه تجميل 6 - جهاز هضمي GASTRO 7 - اشعه 8 - عظام 9 - نسا وتوليد 10 - قلب ويفضل من يجيد عمل القسطرة التشخيصية والعلاجيه 11- اطفال 12 –استشارين اسنان (تركيبات وعلاج جزو