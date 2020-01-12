عاجل مطلوب لكبري المستشفيات بالكويت

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب لكبري المستشفيات بالكويت اطباء استشارين(دكتوراه 5 سنوات) -أخصائي اول (دكتوراه حديث ) – أخصائين(ماجستير 5 سنوات ) – اطباء مقيمين (ماجستير حديث خبره بعد الماجستير لاتقل عن سنه ) 1- انف وإذن وحنجره 2 - عيون ( رمد ) ( يفضل من لديه خبره في عمليات الحول واليزك) 3– طبيبات جلديه وليزر وتجميل4- باطنه 5- اطباء جراحه تجميل 6 - جهاز هضمي GASTRO 7 - اشعه 8 - عظام 9 - نسا وتوليد 10 - قلب ويفضل من يجيد عمل القسطرة التشخيصية والعلاجيه 11- اطفال 12 –استشارين اسنان (تركيبات وعلاج جزو
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ترو جوب للتوظيف
التليفون: 01124884886

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العنوان: 21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 12/1/2020
رقم الإعلان: 2048610
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العنوان:

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اتصل

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