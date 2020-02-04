عاجل مطلوب لكبري المراكز الطبيه لكبري مراكز البصريات للرياض 1-فنيين بصريات (خبره لاتقل عن 3 سنوات ) يفضل الحاصلين علي ترخيص هيئه التخصصات بمرتبات مجزيه + سكن عائلى او بدل سكن للاطباء + تامين طبى وتذاكر طيران + 8 ساعات عمل ويوم اجازة بالاسبوع + شهر اجازة سنوى مدفوع الاجر يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv.med@gmail.com او truejobs2012@hotmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201004868403(واتساب) 00201124884886 مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject