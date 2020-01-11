(مطلوب)
|عاجل مطلوب لكبري المجموعات الطبيه لفروعها بالرياض 1-اطباء عام 2-اخصائيين ومقيمين رمد (ماجستير حديث-ماجستير سنتين ) 3-اخصائيين ومقيمين انف واذن (ماجستير حديث- ماجستير سنتين ) 4-اخصائيين ومقيمين مسالك (ماجستير حديث- ماجستيرسنتين ) 5-اخصائيات ومقيمات جلديه (ماجستير حديث - ماجستير سنتين) بمرتبات مجزيه+ سكن عائلى او بدل سكن للاطباء + تامين طبى وتذاكر طيران + 8 ساعات عمل ويوم اجازة بالاسبوع + شهر اجازة سنوى مدفوع الاجريرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv.med@gmail.com او truej
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ترو جوب
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048537
174,000 جنيه
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