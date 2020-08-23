عاجل مطلوب لكبري المجموعات الطبيه بالسعوديه لفروعها بمدينه جده ومكه والدمام والخبر 1- استشارين واستشاريات جلديه وتجميل 2- اخصائين واخصائيات جلديه وتجميل ( ماجستير سنتين ) 3- مقيمين ومقيمات جلديه وتجميل ( ماجستير حديث ) يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على truejobs2012@hotmail.com او true.cv.med@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201004868403(واتساب) subject 00201124884886(واتساب)مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة