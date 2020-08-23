(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لكبري المجموعات الطبيه بالسعوديه لفروعها بمدينه جده ومكه والدمام والخبر 1- استشارين واستشاريات جلديه وتجميل 2- اخصائين واخصائيات جلديه وتجميل ( ماجستير سنتين ) 3- مقيمين ومقيمات جلديه وتجميل ( ماجستير حديث ) يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على truejobs2012@hotmail.com او true.cv.med@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201004868403(واتساب) subject 00201124884886(واتساب)مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065597
1 جنيه
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1 جنيه
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