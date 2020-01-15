عاجل مطلوب لكبري الشركات بالسعوديه لمقرها بالدمام محاسبين خبره لا تقل عن 3 سنوات يفضل من لديهم خبره في الحسابات القانونيه لدي مكاتب المحاسبين القانونيين بمرتبات مجزيه +يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv2020@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201110999023(واتس اب) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject