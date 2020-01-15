(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لكبري الشركات بالسعوديه لمقرها بالدمام محاسبين خبره لا تقل عن 3 سنوات يفضل من لديهم خبره في الحسابات القانونيه لدي مكاتب المحاسبين القانونيين بمرتبات مجزيه +يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv2020@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201110999023(واتس اب) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب للتوظيف الخارجى
|التليفون:
|01110999023
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050260
1 جنيه
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