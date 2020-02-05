عاجل مطلوب لكبري الشركات الهندسيه مهندسين كهرباء تصميم بجده

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مهندسين كهرباء تصميم (خبره لاتقل عن 10 سنوات) 1-خبره متنوعه في التصميم الكهربائيه (خبره لاتقل عن 5 سنوات) 2-حساب الاحمال الكهربائيه للمباني والمنشئات الصناعيه 3-خبره في الاشراف الهندسي والاستلامات للاعمال الكهربائيه (خبره لاتقل عن سنتين) 4- سبق له العمل مع مكتب استشاري هندسي 5-المقدره علي العمل في بيئه عمل انتاجيه وتحمل ضغوطات العمل والمشاريع 6-اتقان في البرامج الاتيه (اتوكاد – ماتلاب – Etab – Dulix - PLC - SCADA) 7-المقدره علي اعداد جداول المواصفات والكميات والمواصفات العامه للمشاريع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تروجوب للتوظيف
التليفون: 01123667714

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العنوان: 21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 5/2/2020
رقم الإعلان: 2051742
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عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكه والقصيم 1- مهندسي.
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21/1/2020
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مطلوب للعمل مهندسين زراعيين لايشترط الخبرة

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17/1/2020
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15/1/2020
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11/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب 10 مراقب معماري خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب 10 مراقب معماري خبرة

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- في القاهرة مصر

مطلوب 10مراقب معماري خبرة من 2 الي 10 سنوات في شغل المؤسسات والشركات الكبرة والشغل الحكومي للعمل لدي.
العنوان:

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القسم: 

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11/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب 10 مهندس زراعي - في القاهرة مصر

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(فرصة عمل)

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العنوان:

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القسم: 

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11/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين ميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكه - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين ميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين ميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكه والقصيم مهندسين ميكانيكا .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكه والقصيم 1-مهندسي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 ريال

8/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندس مبيعات وتسويق - في القاهرة مصر

مطلوب مهندس مبيعات وتسويق

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مهندس مبيعات وا تسويق شهادة في الهندسة خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المنتجات والخدمات الصناع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب 10 مراقب معماري - في القاهرة مصر

مطلوب 10 مراقب معماري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب 10مراقب معماري شرط الخبرة في الانشاءات والتشطيبات واجادة القيادة السيارة شرط اساسي يتحمل ضغط .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 ريال

28/12/2019
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