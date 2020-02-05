عاجل مطلوب لكبري الشركات الهندسيه مهندسين كهرباء تصميم بجده

(فرصة عمل)
|مهندسين كهرباء تصميم (خبره لاتقل عن 10 سنوات) 1-خبره متنوعه في التصميم الكهربائيه (خبره لاتقل عن 5 سنوات) 2-حساب الاحمال الكهربائيه للمباني والمنشئات الصناعيه 3-خبره في الاشراف الهندسي والاستلامات للاعمال الكهربائيه (خبره لاتقل عن سنتين) 4- سبق له العمل مع مكتب استشاري هندسي 5-المقدره علي العمل في بيئه عمل انتاجيه وتحمل ضغوطات العمل والمشاريع 6-اتقان في البرامج الاتيه (اتوكاد – ماتلاب – Etab – Dulix - PLC - SCADA) 7-المقدره علي اعداد جداول المواصفات والكميات والمواصفات العامه للمشاريع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب للتوظيف
|التليفون:
|01123667714
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|العنوان:
|21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|5/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051742
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