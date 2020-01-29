عاجل مطلوب لكبرى وكالات الترجمه لفروعها بمصر والسعودية مترجمين كل الغات 1-عدد 5مترجم لغة فرنسية عدد 10 مترجمين إنجليزى-2 3-عدد2مترجمين صينى 4-عدد 2مترجمين أسبانى عدد6 مترجمين روسي-5 عدد1 مترجمين يابانى-6 عدد10 مترجمين ألمانى-7 عدد3 مترجمين تركي-8 مصحح و مدقق لغوى-9 يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى translate.jobs2020@gmail.com وسيتم التواصل بالمرشحين المناسبين والمطابقين للشروط مع ضرورى كتابه المسمى الوظيفى فالميل عند الارسال