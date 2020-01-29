عاجل مطلوب لكبرى وكالات الترجمه لفروعها بمصر والسعودية مترجمين كل الغات

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب لكبرى وكالات الترجمه لفروعها بمصر والسعودية مترجمين كل الغات 1-عدد 5مترجم لغة فرنسية عدد 10 مترجمين إنجليزى-2 3-عدد2مترجمين صينى 4-عدد 2مترجمين أسبانى عدد6 مترجمين روسي-5 عدد1 مترجمين يابانى-6 عدد10 مترجمين ألمانى-7 عدد3 مترجمين تركي-8 مصحح و مدقق لغوى-9 يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى translate.jobs2020@gmail.com وسيتم التواصل بالمرشحين المناسبين والمطابقين للشروط مع ضرورى كتابه المسمى الوظيفى فالميل عند الارسال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: jop
التليفون: 01124884886

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العنوان: مصر الجديده عمارات العبور- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/3/2020
رقم الإعلان: 2056990
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مطلوب مترجمين للعمل اون لاين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مترجمين خبرة في ترجمة ملفات المحاكم والقضايا الريت 2 دولار / 250 كلمة تُرسل السيرة الذاتية علي gul.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

29/1/2020
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