(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لكبرى وكالات الترجمه لفروعها بمصر والسعودية مترجمين كل الغات 1-عدد 5مترجم لغة فرنسية عدد 10 مترجمين إنجليزى-2 3-عدد2مترجمين صينى 4-عدد 2مترجمين أسبانى عدد6 مترجمين روسي-5 عدد1 مترجمين يابانى-6 عدد10 مترجمين ألمانى-7 عدد3 مترجمين تركي-8 مصحح و مدقق لغوى-9 يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى translate.jobs2020@gmail.com وسيتم التواصل بالمرشحين المناسبين والمطابقين للشروط مع ضرورى كتابه المسمى الوظيفى فالميل عند الارسال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|jop
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|مصر الجديده عمارات العبور- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056990
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