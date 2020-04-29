عاجل مطلوب لكبرى وكالات الترجمه لفروعها بمصر والسعوديه مترجمين كل الغات 1- مصحح و مدقق لغوى 2-عدد2 مترجم ايطالى 3-عدد3 مترجمين تركي 4-عدد1 مترجمين يابانى 5-عدد 2مترجمين أسبانى 6-عدد6 مترجمين روسي 7-عدد 5مترجم لغة فرنسية 8-عدد10 مترجمين ألمانى 9-عدد 10 مترجمين إنجليزى 10- عدد2مترجمين صينى يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى translate.jobs2020@gmail.com وسيتم التواصل بالمرشحين المناسبين والمطابقين للشروط مع ضرورى كتابه المسمى الوظيفى فالميل عند الارسال