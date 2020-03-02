(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لكبرى مراكز التاهيل الطبي بالرياض 1-اخصائيات علاج طبيعي (ماجستير سنتين)(يفضل شهادات موثقه ملحق ثقافي - single) 2-اخصائية نطق وتخاطب (خبره لا تقل عن 3 سنوات single - ) 3-محاسب خبرة في الزكاة والدخل (خبره لا تقل عن 3 سنوات - single) بمرتبات مجزيه +يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv.med@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201124884886 ـ 00201123667714(واتس اب) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ترو جوب للتوظيف الخارجي
|التليفون:
|01124884886
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055174
50 ريال
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
اتصل
2,000 جنيه
اتصل
اتصل
2,000 جنيه
2,000 جنيه
1 جنيه
2,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
1 جنيه
2,000 جنيه
اتصل
1,600 ريال