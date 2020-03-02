عاجل مطلوب لكبرى مراكز التاهيل الطبي بالرياض 1-اخصائيات علاج طبيعي (ماجستير سنتين)(يفضل شهادات موثقه ملحق ثقافي - single) 2-اخصائية نطق وتخاطب (خبره لا تقل عن 3 سنوات single - ) 3-محاسب خبرة في الزكاة والدخل (خبره لا تقل عن 3 سنوات - single) بمرتبات مجزيه +يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv.med@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201124884886 ـ 00201123667714(واتس اب) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject