عاجل مطلوب لكبرى شركات تكونولوجيا المعلومات والبرمجه لفروعها بمصر والسعودية

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تفاصيل الإعلان
فنين دعم فنى فنين كمبيوتر و صيانة عدد 5 مصميم جرافيك عدد3 مصممين موقع الانترنت عدد6 مدير موقع إلكتروني موظفين اواكل جافا-ساب | SAP | سي شارب C# موظفين خبره مديرين أنظمة لينكس - يونكس عدد3 وظائف بقسم اختبار البرمجيات عدد6 وظائف محلل النظم مطورين برمجيات كالتى مطور قواعد بيانات مطورين Yii مطورين PHP يفضل من يجد لدية خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى it.cvs.jobs@gmail.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Digitalgroup
التليفون: 01151020771

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العنوان: عمارات العبور صلاح سالم- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10,000 ريال
تاريخ الإعلان: 6/4/2020
رقم الإعلان: 2057376
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صورة الاعلان: مدخل بيانات ( طالب – طالبة ) ( خريج – خريجة ) - في القاهرة مصر

مدخل بيانات ( طالب – طالبة ) ( خريج – خريجة )

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخل بيانات ( طالب – طالبة ) ( خريج – خريجة ) ( السن من 18 : 45 سنة ) مؤهل متوسط اعدادي او ثانوي – ل.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

20/3/2020
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