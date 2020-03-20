عاجل مطلوب لكبرى شركات تكونولوجيا المعلومات والبرمجه لفروعها بمصر والسعودية

(فرصة عمل)
|فنين دعم فنى فنين كمبيوتر و صيانة عدد 5 مصميم جرافيك عدد3 مصممين موقع الانترنت عدد6 مدير موقع إلكتروني موظفين اواكل جافا-ساب | SAP | سي شارب C# موظفين خبره مديرين أنظمة لينكس - يونكس عدد3 وظائف بقسم اختبار البرمجيات عدد6 وظائف محلل النظم مطورين برمجيات كالتى مطور قواعد بيانات مطورين Yii مطورين PHP يفضل من يجد لدية خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى it.cvs.jobs@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Digitalgroup
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|عمارات العبور صلاح سالم- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|6/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057376
4,000 جنيه