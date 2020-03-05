عاجل مطلوب لكبرى شركات الشيكولاته بجده شيف للشوكلاته وشيف حلويات غربية

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب لكبرى شركات الشيكولاته بجده شيف للشوكلاته وشيف حلويات غربية مختص بالسواريهات (معجنات صغيرة الحجم) بمرتبات مجزيه +يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv2020@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201123667714 - 00201110999023(واتساب) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ترو جوب
التليفون: 01123667714

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/3/2020
رقم الإعلان: 2055172
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القسم: 

اتصل

11/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب بنات للعمل بكبرى فنادق شرم الشيخ - في القاهرة مصر

مطلوب بنات للعمل بكبرى فنادق شرم الشيخ

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

* ريسبشن * خدمه عملاء * اوردر تيكر * سيرفس * هاوس كيبنج للعمل برواتب شهرية من 2500 الى 5000 جن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

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