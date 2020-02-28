عاجل مطلوب لكبرى المصانع بجده

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب لكبرى المصانع بجده مدير إنتاج مصنع لتصنيع الأعمال الخشبيه (مسؤول جوده - خبره في مصانع الخشب لا تقل عن 3 سنوات) بمرتبات مجزيه+ سكن + تامين طبى يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv2020@gmail.com الاتصال من الساعه 9.30 صباحا الي 5.30 مساءا على 00201110999023(واتساب ) 00201123667714(واتساب ) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ترو جوب للتوظيف الخارجي
التليفون: 01110999023

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 15/3/2020
رقم الإعلان: 2056063
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