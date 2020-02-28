(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لكبرى المصانع بجده مدير إنتاج مصنع لتصنيع الأعمال الخشبيه (مسؤول جوده - خبره في مصانع الخشب لا تقل عن 3 سنوات) بمرتبات مجزيه+ سكن + تامين طبى يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv2020@gmail.com الاتصال من الساعه 9.30 صباحا الي 5.30 مساءا على 00201110999023(واتساب ) 00201123667714(واتساب ) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ترو جوب للتوظيف الخارجي
|التليفون:
|01110999023
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|العنوان:
|21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|15/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056063
2,500 جنيه
180 جنيه
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