عاجل مطلوب لكبرى المصانع بجده 1- مصمم 3D (الأحترافيه في برنامج 3D max – Autocad) (يجيد تصميم المخططات التنفيذيه للتصميم الداخلي – إجاده العمل تحت ضغط مع فريق العمل) 2- مدير إنتاج مصنع لتصنيع الأعمال الخشبيه (مسؤول جوده - خبره في مصانع الخشب لا تقل عن 3 سنوات) 3- مسؤول تسعير للأعمال الخشبية (على علم بطبيعه الأعمال والأسعار الخاصه بالديكورات والمشغولات الخشبيه - يفضل من سبق له العمل في هذا المجال) بمرتبات مجزيه+ سكن + تامين طبى يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv2020@gmail.co