(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لكبرى المجموعات الطبيه لفروعها بالدمام والخبر -اطباء عام ( خبره بالطوارئ) خبرة لا تقل عن 3 سنوات بعد الامتياز مرتبات مجزية + سكن عائلى او بدل سكن اللاطباء + تأمين طبى +تذاكر طيران 8 ساعات عمل ويوم اجازة بالاسبوع + شهر اجازة سنوي مدفوع الاجر يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على الايميل التالي truejobs2012@hotmail.com true.cv.med@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201004868403(واتساب) 00201124884886 مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال Subject
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ترو جوب
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073533
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